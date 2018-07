POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in Gau-Bischofsheim

Gau-Bischofsheim (ots) - Am Dienstag, den 03.07.18, kam es gegen 19:45 Uhr Am Mittelberg in Gau-Bischofsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Nähe eines örtlichen Festes touchierte ein dunkler, eventuell schwarzer BMW, einen am Rand des Weges geparkten Hyundai. Nach dem Anstoß entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Oppenheim geht derzeit den eingehenden Zeugenhinweisen zu dem flüchtigen PKW nach und bittet um weitere Zeugenmeldungen an hiesige Dienststelle (Tel. 06133-9330).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

An der Festwiese 13-15

55276 Oppenheim

Tel. 06133-9330



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell