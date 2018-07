POL-PPMZ: Mainz - Gut informierte Seniorinnen fallen nicht auf Betrüger rein

Mainz (ots) - Mittwoch, 4. Juli 2018

Die intensiven Beratungen und Berichterstattungen der Polizei Mainz über die verschiedenen Betrugsmaschen zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren zeigen immer öfter Erfolg. Gleich ob es sich um falsche Stadtwerkemitarbeiter, angebliche Polizeibeamte, Gewinnversprechen oder gefälschte Rechnungen handelt, erkennen immer öfter Beinahe-Opfer solche Versuche und fallen nicht auf die oftmals perfiden Maschen der Täter herein. So erhielt eine 88-jährige Fintherin am 02.07.2018 eine schriftliche Mahnung über einen geringen Geldbetrag zu einem angeblichen Telefonvertrag. Sie hatte jedoch keinen Vertrag abgeschlossen, überwies nicht und erstattete Strafanzeige. Mehrere Anrufe einer schweizer Telefonnummer konnte eine 81-Jährige am Mittwochmorgen auf dem Lerchenberg auf ihrem Telefon erkennen. Sie vermutete, dass bei einem Rückruf eine kostenpflichtige und teure Verbindung entsteht, unterließ dies und erstattete Anzeige. Einen Gewinn in Höhe von 28.000,- EUR wollte eine Mitarbeiterin einer Lotterie aus Berlin gleich persönlich bei einer 72-jährigen Hechtsheimerin vorbeibringen. Als sie dazu telefonisch einen Termin vereinbaren wollte, entgegnete die vermeintliche Gewinnerin, dass sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe, beendete das Gespräch und erstattete Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell