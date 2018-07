POL-PPMZ: Briefe sichergestellt

Mainz-Hartenberg (ots) - Mittwochnacht sind mehrere Briefkästen in der Binger Straße geöffnet, aber nicht beschädigt, worden. Eine große Menge an Briefen und Werbesendungen ist auf dem Boden verteilt.

Möglicherweise wurden die Sendungen dorthin verbracht und stammen nicht aus den Briefkästen. Denn die Briefkästen wurden nicht beschädigt. Zudem zeigen die Poststempel, dass die Sendungen teilweise über zehn Jahre alt sind und keiner der Firmennamen auf den vor Ort befindlichen Briefkästen vermerkt ist. Der Ursprung der Briefe ist jedoch noch unklar.

Nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter aus dem Gebäude, wurde die Passage gegen 00:30 Uhr abgeschlossen und um 04:20 Uhr wieder geöffnet. Vermutlich wurden die Briefe und Werbeprospekte zwischen 04:20 Uhr und 06:00 Uhr an genannter Stelle entsorgt. Eine Videoaufzeichnung existiert nicht.

Die Polizei führt eine Spurensicherung durch und hinterlässt eine Information an den Briefkästen, dass die Post sichergestellt und auf die Polizeiinspektion verbracht wurde. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand seine Post abholen möchte, ist diese bis heute, den 05.07.2018 auf der Wache hinterlegt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

