POL-PPMZ: Brennendes Auto an Nato-Rampe

Mainz-Laubenheim (ots) - Donnerstag, 05.07.2018, 00:17 Uhr bis 00:18 Uhr

Am Donnerstag um kurz nach Mitternacht wird ein brennendes Auto an der Nato-Rampe in Mainz-Laubenheim gemeldet. Als der 30-Jährige Geschädigte zu seinem Auto zurückkehrt, steht das Fahrzeug in Flammen. Passanten hatten bereits die Feuerwehr verständigt. Personen befanden sich nicht in dem brennenden Auto.

Am Brandort werden zwei Metalldosen in unmittelbarer Nähe zum Reifen festgestellt. Dabei könnte es sich um Brennpastenbehältnisse handeln. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

