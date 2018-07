POL-PPMZ: Ladendiebstahl

Ingelheim am Rhein (ots) - Am 04.07.2018, gegen 18:35 h, beobachteten zwei Mitarbeiterinnen einer Filiale einer Drogeriekette in der Neuen Mitte, wie zwei unbekannte Männer einen Rucksack mit Parfüm füllten. Darauf angesprochen, flüchteten die Männer mit der Beute nach draußen. Im Rahmen der Fahndung durch die verständigte Polizei konnten zwei Männer, auf die die Beschreibung zutraf, in der Straße "Untere Sohl" gesichtet werden. Einer der Männer versuchte zu Fuß zu flüchten, brach aber den Fluchtversuch nach wenigen Metern ab. Der Rucksack mit dem Parfüm konnte zunächst nicht bei den Männern aufgefunden werden, dafür aber ein zur Fahndung ausgeschriebenes Mobiltelefon. Bei der Nachsuche konnte der zum Diebstahl präparierte Rucksack dann am Lavendelkreisel (Gartenfeldstraße) aufgefunden werden. Das Parfüm wurde an die Drogerie ausgehändigt. Bei den Tätern handelte es sich um zwei algerische Zuwanderer, die in Speyer untergebracht sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

PI Ingelheim



Telefon: 06132-65510

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell