POL-PDKH: Diebstahl aus Auto

Sprendlingen (ots) - Zwischen dem 02.05.18, 21:30 Uhr, und dem 03.05.2018, 07:00 Uhr, kam es in Sprendlingen, Ober-Hilbersheimer Straße, zu einem Diebstahlsdelikt aus einem geparkten weißen Audi A1. Unbekannte gelangten in den Innenraum des Autos und entwendeten mehrere Gegenstände. Hinweise an die Polizei Bingen, Tel. 9050.

