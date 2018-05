POL-PDKH: Verkehrsunfall mit kurzzeitiger Sperrung der Salinenstraße

Bad Kreuznach (ots) - 02.05.2018, 21:18 Uhr: Die 41-jährige und die 31-jährige PKW-Fahrerinnen befuhren in dieser Reihenfolge die Salinenstraße in Bad Kreuznach stadtauswärts. In Höhe der Gartenbrunnenstraße beabsichtigte die 41-jährige abzubiegen und verlangsamte ihre Fahrt. Die dahinter fahrende 31-Jährige übersah diesen Vorgang vermutlich und fuhr auf. Die 41-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 32.000EUR. Da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden musste, wurde die Salinenstraße kurzfristig gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-100

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell