POL-PDKH: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Waldböckelheim (ots) - 02.05.2018, 16:20 Uhr: Der 58-jährige Motorradfahrer befuhr die L108 von Hüffelsheim kommend in Fahrtrichtung Waldböckelheim. In einer Linkskurve verlor er offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte nach links über die Fahrbahn. Der Mann wurde durch den Sturz an der Schulter verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in einer Höhe ca. 5000EUR.

