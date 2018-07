POL-PPMZ: Mainz-Finthen, Handy aus der Hand gerissen

Mainz (ots) - Mittwoch, 04.07.2018, 17:15 Uhr: Eine 29-Jährige geht mit ihrer Freundin in der Waldthausenstraße spazieren, dabei hält sie ihr Mobiltelefon in ihrer der Straße zugewandten Hand. Ein unbekannter Täter nähert sich den zwei Spaziergängerinnen auf seinem Fahrrad von hinten kommend mit hoher Geschwindigkeit. Er entreißt der 29-Jährigen das Handy so schnell, dass diese nicht reagieren kann. Daraufhin flieht der Täter in Richtung Finthen.

Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizei sucht Zeugen.

Täterbeschreibung: schwarzes Fahrrad, schmale Figur, Basecap (rot oder dunkel).

Bei dem gestohlenem Handy handelt es sich um ein Samsung Galaxy S8+

