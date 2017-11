POL-FL: Flensburg - Nach Raubüberfall in der Marienstraße Zeugen gesucht

Flensburg (ots) - Montagabend (13.11.17), gegen 19.45 Uhr, wurde eine 27-Jährige in der Marienstraße das Opfer eines Raubüberfalls. Als Zeugen werden drei junge Männer gesucht, die der Frau anschließend behilflich waren.

Die junge Frau ging zu Fuß die Marienstraße hoch, als ein fremder Mann, der ihr offensichtlich gefolgt war, sich ihr in den Weg stellte. Der Mann hatte ein Messer in der Hand und sagte zu ihr "Geld" und "Karte". Die junge Frau öffnete daraufhin ihre Tasche, in der sich lediglich Sportklamotten befanden. Der Täter schaute in die Tasche und kam der Frau so nah, dass diese deutlich Alkoholgeruch wahrnehmen konnte. Die 27-Jährige nutzte diesen Augenblick und rannte davon. Sie lief in Richtung Innenstadt und traf noch in der Marienstraße auf drei Männer. Diese erkundigten sich, ob alles bei ihr in Ordnung sei. Sie erklärte, was soeben passiert war, woraufhin einer der Männer bei ihr blieb und die anderen zwei den Täter, welcher die Marienstraße hochgelaufen war, verfolgten. Beschreibung des Täters: -ca. 40 Jahre alt -ca. 175-180 cm groß -normale bis kräftige Figur -3-Tage-Bart -helle Kapuze

Der Mann sprach mit Akzent.

Die Polizei wurde leider erst 20 Minuten später von der jungen Frau alarmiert, nachdem sie von ihrem Begleiter zu ihrer Arbeitsstelle begleitet wurde.

Die Kripo Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber und vor allem die drei jungen Männer um eine telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 0461-4840. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell