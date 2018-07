POL-PPMZ: Reifen plattgestochen - Täter ermittelt

Mainz-Neustadt (ots) - Einen schnellen Ermittlungserfolg verbuchten die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 nachdem an 5 Fahrzeugen in der Pfitznerstraße die Reifen plattgestochen wurden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Anwohner gegen 00.30 Uhr gesehen, wie sich zwei männliche Personen an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machten. Bei der Inaugenscheinnahme des Tatortes wurde eine frische Blutspur festgestellt, offenbar hatte sich der Täter bei der Tatausführung verletzt. Am Ende der Blutspur wurden Passanten angetroffen, die berichteten, dass kurz zuvor ein Rettungswagen im Einsatz war, der eine Person ins Krankenhaus gebracht hätte. Gleichzeitig erreichte die Polizei der Anruf aus der Uniklinik, dass sich dort ein Patient mit Schnittverletzungen an der Hand äußerst renitent verhalten würde. Schnell wurde klar, dass die beiden Ereignisse zusammenhängen. Ein 18jähriger Mainzer konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er wurde nach ärztlicher Behandlung entlassen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

