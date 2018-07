POL-PPMZ: Drei Polizeibeamte nach Auseinandersetzung mit Betrunkenem leicht verletzt.

Mainz-Innenstadt (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 06.40 Uhr wollten zwei betrunkene Männer, im Alter von 28 und 45 Jahren, in einem Hotel in der Binger Straße einchecken. Da sich beide an der Rezeption nicht ausweisen konnten und keine Kreditkarten mitführten, wurden sie durch das Hotelpersonal des Hotels verwiesen. Beide weigerten sich, das Hotel zu verlassen. Auch als die zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten eintrafen, beiden Personen einen Platzverweis erteilten und drohten sie in Gewahrsam zu nehmen, entfernten diese sich nicht. Als ein 31-jähriger Polizeibeamter den 45-jährigen fesseln wollte, um ihn zur Dienststelle zu verbringen, schlug dieser dem Polizisten mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Erst als andere Polizisten Pfefferspray und Schlagstock gegen den 45-jährigen einsetzten, beendete dieser die Schläge. Er wurde durch die Polizisten schließlich zu Boden gebracht und gefesselt. Während der Auseinandersetzung wurde neben dem 31-jährigen Polizeibeamten noch eine 22-jährige Polizistin sowie deren 25-jähriger Kollege leicht verletzt. Alle Polizisten konnten das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der 45-jährige und sein 28-jähriger Begleiter, der von der Polizei daran gehindert werden konnte, sich in die Auseinandersetzung einzumischen, wurden zu Polizeidienststelle in der Weißliliengasse verbracht. Auf richterliche Anordnung wurde dem 45-jährigen eine Blutprobe entnommen. Beide Personen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch; den 45-jährigen darüber hinaus Strafanzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

