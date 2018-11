POL-HI: Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler

Hildesheim (ots) - Söhlde: In der Ortschaft Hoheneggelsen kam es am 20.11.18, zwischen 10 und 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Die Geschädigte stellte ihren Pkw ordnungsgemäß in einer Parkbucht ab und ging einkaufen. Als sie zu ihrem braunen VW Golf plus zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Waschanlagendüse des vorderen rechten Scheinwerfers beschädigt und die Stoßstange leicht verzogen war. Vor Ort gab sich zur Schadensverursachung niemand ihr gegenüber zu erkennen; sodass ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Raum steht. Bei Hinweisen zu dieser Tat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell