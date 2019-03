Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in einem Wohnhaus in Bonn auf dem Heiderhof

Bonn (ots)

Bonn-Heiderhof, Nietzschestraße, 21.03.2019, 13.36 Uhr - Am frühen Donnerstagnachmittag meldeten die Bewohner eines Einfamilienhaus an der Nietzschestraße eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang dichter schwarzer Rauch aus mehreren Kellerfenster an der Gebäudevorder-/ und Rückseite. Die Bewohner haben bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Der Treppenraum des Gebäude war stark verraucht und der Wohnbereich begann zunehmend zu verrauchen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten durch Hochdrucklüfter eine weitere Verrauchung der Wohnung und nahmen über zwei Zugänge im Innenangriff unter Atemschutz eine Brandbekämpfung im Keller vor. Abschließend kontrollierten sie den Brandbereich mit der Wärmebildkamera und lüfteten das gesamte Gebäude. An der Einsatzstelle gab es zwei leicht verletzt Personen aus dem Wohnhaus, die zu einer weiteren Abklärung mit Verdacht auf Rauchvergiftungen, durch den Rettungsdienst in ein Bonner Krankenhaus gebracht wurden.

Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Bad Godesberg und Mehlem der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

