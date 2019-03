Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Einsatzreicher Nachmittag für Feuerwehr und Rettungsdienst

Bonn (ots)

Bonn, 22.03.2019

Für Feuerwehr und Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn gab sich der heutige Nachmittag sehr einsatzreich.

--13:30 Uhr PKW gegen Straßenbahn in Bornheim-Walberberg-- Die Leitstelle des Rhein-Sieg Kreises forderte die Rüsteinheit der Feuerwehr Bonn zu einem Unfall mit einer Straßenbahn an. Glücklicherweise waren weder im verunfallten PKW noch in der Straßenbahn Personen schwer verletzt. Auch eine technische Rettung mit Unterstützung aus Bonn war nicht notwendig. So waren die Bonner Einheiten nach kurzer Bereitstellung wieder einsatzbereit.

--13:45 Uhr und 14:30 Uhr ausgelöste Brandmeldeanlage-- In kurzer Folge lösten zwei Brandmeldeanlagen, einmal in der Bonner Innenstadt und einmal in der Gronau aus. Beide Male konnte kein Schadenfeuer festgestellt werden, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Erkundung wieder einsatzbereit waren.

--15:00 Uhr Verkehrsunfall auf der B56 in Siegburg-- Ein Rettungswagen der Feuerwache 2 wurde zur Unterstützung der Einheiten zu einem schweren Verkehrsunfall in Siegburg alarmiert. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle nahm der Rettungswagen den Leitenden Notarzt des Rhein-Sieg Kreises auf und brachte diesen zur Einsatzstelle.

--15:07 Verkehrsunfall A59-- Fast zeitgleich zum Unfall auf der B56 verunfallten 3 PKW auf der A59 Fahrtrichtung Köln. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die Absicherung der Einsatzstelle über nahm ein Tanklöschfahrzeug der Bonner Feuerwehr. Beide Fahrzeuge kamen von der Feuerwache 2.

--15:51 Eingleisung Straßenbahn Quantiusstraße-- Aktuell sind die Lösch- und Rüsteinheit der Feuerwache 1 in der Quantiusstraße, in direkter Nähe zum Hauptbahnhof Bonn, im Einsatz. Eine Straßenbahn ist mit einem Drehkranz aus den Gleisen gesprungen und muss nun wieder eingegleist werden. Während der Arbeiten in der Innenstadt wird die verwaiste Feuerwache 1 von der Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn für mögliche Paralleleinsätze besetzt.

