Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Haspe - Fahrer ohne Führerschein

Hagen (ots)

Am Samstag, 25.05.2019, gegen 14:30 Uhr, kam es in einem Parkhaus an der Vollbrinkstraße zu einem Verkehrsunfall beim Einparken. Ein 60 jähriger Mann aus Hagen touchierte bei einem Einparkversuch mit seinem weißen Kleintransporter den roten PKW einer 34 jährigen Frau aus Hagen. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 60 Jährige dann an, er habe den Kleintransporter nur eben umsetzen wollen und sei davon ausgegangen, er dürfe das in einem Parkhaus auch ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Hier irrte der Hagener. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. (tr)

