Polizei Hagen

POL-HA: Reifen im Hochschulviertel zerstochen

Hagen (ots)

In der Nacht von Freitag, 24.05.2019, auf Samstag, 25.05.2019 kam es in der Bülowstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Golf mit Ennepetaler Kennzeichen. Drei der vier Reifen wurden offenbar mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der 23 jährige Halter des Golf muss mit einem Schaden von gut 1500 Euro rechnen. Wer kann Hinweise zu dieser Tat geben? Zeugen erreichen die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066. (tr)

