POL-HA: Brand in der Elberfelder Straße - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Im Zusammenhang mit dem Brand an einem Wohnhaus in der Elberfelder Straße von heute (Samstag) hat die Polizei gegen 19.45 Uhr einen 52-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Zeugen gaben den Hinweis auf den verdächtigen Mann, der sich am Hauptbahnhof aufhielt. Der 52-jährige führte zwei Hunde mit sich. Sein Erscheinungsbild stimmte mit den Angaben von Zeugen überein. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei dauern an.

