Polizei Hagen

POL-HA: Polizei beendet Drogenfahrt in der Hagener Innenstadt.

Hagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen hielt die Polizei in Hagen einen Autofahrer an, der sich offenbar trotz Drogenkonsums ans Steuer gesetzt hatte. Gegen 06:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw den Märkischen Ring stadtauswärts. Am Emilienplatz wurde er von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Mann musste mit zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (tf)

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell