Polizei Hagen

POL-HA: Gaststätteneinbruch in der Rembergstraße in Hagen

Hagen (ots)

Am Freitagabend brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der unteren Rembergstraße ein. Der oder die Täter drangen vermutlich von der dritten Etage des Nachbarhauses zur Gaststätte vor. Dort brachen sie mehrere Türen sowie Geldspielautomaten auf, wobei sie erheblichen Sachschaden verursachten. Die Unbekannten erbeuteten Alkoholika und Bargeld in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolzei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die dort am Freitagabend zwischen 20:00 Uhr und 22:15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. (tf)

