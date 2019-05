Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit E-Bike - 66-Jähriger leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 23.05.2019, fuhr eine 67-jährige Hagenerin gegen 11:20 Uhr in ihrem Renault die Eckeseyer Straße in Richtung Lenaustraße entlang. Nach bisherigen Ermittlungen bog sie von dort nach links in die Lenaustraße ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-Jähriger auf seinem E-Bike die Eckeseyer Straße in entgegen gesetzter Richtung entlang. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der E-Bike-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde wenig später durch Rettungskräfte in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun, wie genau es zum Unfall kam. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell