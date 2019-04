Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugen nach Verkehrsunfall durch einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke gesucht:

Gau-Bickelheim (ots)

Glück im Unglück hatten eine PKW-Fahrerin und ihr Beifahrer am Montag um 14:55 Uhr, als sie auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs waren. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheimbolanden und Göllheim kam es zu einem Einschlag eines Gegenstandes in die Windschutzscheibe. Der Gegenstand sei laut beider Zeugen in Höhe einer Autobahnbrücke heruntergefallen oder heruntergeworfen worden sein. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Gibt es diesbezüglich Hinweise?

