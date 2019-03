Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fund eines verdächtigen Gegenstands in einem Abbruchhaus

Trier (ots)

Am heutigen Abend gegen 17:20 Uhr wird in einem Abbruchhaus in der Luxemburger Straße durch Bauarbeiter ein Gegenstand entdeckt, dessen Gefährlichkeit noch nicht eingeordnet werden kann. Fachdienste sollen diese Bewertung übernehmen. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalinspektion Trier

Wir bitten jedoch um Verständnis, dass Einzelanfragen zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Insofern bitten wir derzeit, von Anfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell