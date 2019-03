Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nach Fastnachtsveranstaltung vorläufig Festgenommener wieder auf freiem Fuß

Fell (ots)

Nach der Auseinandersetzung nach einer Fastnachtsveranstaltung in der Nacht auf Montag, 4. März, in Fell dauern die Ermittlungen an. Der 28-jährige Tatverdächtige ist zwischenzeitlich aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Am Rande einer Fastnachtsveranstaltung hatte es am frühen Montagmorgen eine Auseinandersetzung zwischen zum Teil stark alkoholisierten Personen gegeben, in deren Verlauf zwei Menschen verletzt wurden. Ein 28-jähriger Mann aus der VG Wittlich-Land wurde vorübergehend festgenommen. Der zunächst gegen den Mann erhobene Vorwurf des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts konnte durch die bisher durchgeführten Ermittlungen nicht erhärtet werden. Der Mann wurde noch am Montag auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

