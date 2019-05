Polizei Hagen

POL-HA: Seitenscheibe an Auto eingeschlagen und Portmonee entwendet

Hagen (ots)

Am Mittwoch parkte eine 20-jährige Autofahrerin ihren Fiat um 16.30 Uhr in der Gerberstraße. Bei ihrer Rückkehr um 22.49 Uhr bemerkte sie, dass die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen war. Ihr Portmonee mit persönlichen Papieren und einem kleineren Geldbetrag war verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

