FW-Dorsten: Ausgedehnter Wohnungsbrand nach Detonation einer Gasflasche

Dorsten-Wulfen, Friesenweg, 26.03.2019, 13:34 Uhr (ots)

In den Mittagsstunden wurde die Feuerwehr Dorsten zu einem Wohnungsbrand in den Stadtteil Dorsten-Wulfen gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses eine Propangasflasche explodiert. Dadurch kam es zu einem ausgedehnten Brandereignis mit Übergriff auf das Dachgeschoss. Neben einer Brandbekämpfung mit einem C-Rohr im Innenangriff, wurde parallel über die Drehleiter ein weiterer Löschangriff mit einem Wendestrahlrohr vorgenommen. Durch die Wucht der Detonation kam es zu einem erheblichen Gebäudeschaden. Das Brandobjekt ist derzeit unbewohnbar. Die Einsatzstelle wurde abschließend zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Der Hauseigentümer musste durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Dorsten mit Brandverletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Im Einsatz befanden sich neben der hauptamtlichen Wache die Löschzüge Wulfen und Hervest I. (DH)

