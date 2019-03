Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: Brandausbreitung konnte verhindert werden

Bild-Infos

Download

Dorsten-Altstadt, Gertrudisstraße, 22.03.2019, 18:54 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Dorsten wurde am frühen Freitagabend mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" in den Stadtteil Dorsten-Altstadt gerufen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle brannte im 1. Obergeschoss auf dem Balkon eine Markise. Der Brand drohte in die betroffene Wohnung und auf die darüber liegende Wohnung überzuschlagen. Aufgrund dieser Lage wurde durch den Einsatzleiter ein weiterer Löschzug alarmiert und das Einsatzstichwort auf "Wohnungsbrand" erhöht. Im Außenangriff konnte ein C-Rohr vorgenommen und im weiteren Verlauf ein Entstehungsbrand auf dem Balkon im 2. Obergeschoss mittels Kleinlöschgerät bekämpft werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die Einsatzstelle wurde abschließend zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz befanden sich neben der hauptamtlichen Wache die Löschzüge Altstadt und Hervest I.

Während der oben genannten Maßnahmen kam es auf der Bundesautobahn 31 zu einem weiteren Einsatz. Zwischen den Anschlussstellen Lembeck und Schermbeck war in Fahrtrichtung Bottrop ein Personenkraftwagen von der Fahrbahn abgekommen. Glücklicherweise kam es auch hier zu keinem Personenschaden. Durch die Feuerwehr mussten auslaufende Betriebsmittel gebunden und die Einsatzstelle gesichert werden. Im Einsatz befand sich neben den Rettungsdiensten aus Dorsten und Borken die Löschzüge Rhade und Hervest I der Feuerwehr Dorsten. (DH

