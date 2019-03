Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: 12 cbm-Schuttmulde in Vollbrand

Dorsten-Altendorf-Ulfkotte, Altendorfer Straße, 24.03.2019, 00:24 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Dorsten wurde in den Samstagnachstunden zu einem "Müllcontainerbrand" in den Stadtteil Altendorf-Ulfkotte alarmiert. Bei Eintreffen des Hilfeleistungslöschfahrzeuges der hauptamtlichen Wache stand auf der Straße eine 12 cbm-Schuttmulde mit Einrichtungsgegenständen in Vollbrand. Der Brand musste unter Atemschutz mit der Schnellangriffseinrichtung unter Hinzugabe von Löschschaum abgelöscht werden. (DH)

