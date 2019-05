Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt mit Festnahme

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 22.05.2019, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:00 Uhr einen Opel in der Rolandstraße an, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Schon im ersten Gespräch fielen den Beamten die geweiteten Pupillen des 35-jährigen Fahrers auf. Zunächst verhielt sich der Hagener unkooperativ, willigte später jedoch in einen Alkoholtest ein. Einen Drogentest lehnte er ab, da er "keinen Bock auf weitere Maßnahmen" hätte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben und sein Fahrzeug nicht versichert war. Kurz darauf räumte er ein, in naher Vergangenheit Drogen konsumiert zu haben. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen und brachten den 35-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Hagen. Der Opel musste abgeschleppt werden.

