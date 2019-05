Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet zwei junge Auto-Aufbrecher

Hagen (ots)

Am Dienstag beobachtete eine 48-jährige Zeugin um 11.44 Uhr zwei Jugendliche, die auf einem Hinterhof in der Max-Planck-Straße neben dem geöffneten Auto ihres Nachbarn standen. Als die Jugendlichen die Zeugin bemerkten, flüchteten sie in Richtung Cunostraße. Den anschließenden Ermittlungen zufolge waren die Schlösser an der Fahrer- und Beifahrerseite des Renault Dacia beschädigt. Außerdem hatten die jungen Auto-Aufbrecher bereits die Kunststoffverkleidung am Zündschloss entfernt. Die Zeugin kann die Jugendlichen wie folgt beschreiben: Beide sind ca. 14 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß. Sie waren zur Tatzeit schwarz bekleidet und trugen jeweils eine rote Umhängetasche bei sich. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

