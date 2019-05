Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Ladendieb reißt Kassiererin Ware aus der Hand

Hagen (ots)

Am Dienstag betrat ein unbekannter Mann um 14.13 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Leiblstraße. Er begab sich mit mehreren Getränken zur Kasse und wollte mit einem total verdreckten 20 Euro Schein bezahlen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der Kassiererin. Plötzlich riss der Mann der Kassiererin eine Tragetasche, in der sich die Getränke befanden, aus der Hand. Dann flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Den 20 Euro Schein hatte er nicht ausgehändigt. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist ca. 186 cm groß und korpulent. Er hat dunkle Haare, trägt einen Dreitagebart und geht auffällig behäbig. Zur Tatzeit führte der Mann einen Beutel in Regenbogenfarben mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

