POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Altenkirchen 22.02.2019 - 25.02.2019 Unfallflucht in Altenkirchen Sachbeschädigung

Altenkirchen (ots)

Am 21.02.2019 in der Zeit von 11:30-12:30 Uhr hatte die Geschädigte ihren PKW im Parkhaus des REWE-Centers abgestellt. Zu Hause angekommen stellt sie einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Demnach könnte der Schaden beim Ein- oder Ausparken des unbekannten Verursachers entstanden sein. Es ist ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

Im Zeitraum vom 19.02.2019 - 22.02.2019 kam es an den Unterständen für die Einkaufswagen auf dem Parkplatz des ehemaligen Petz - im Bereich des Eingangs von der Wiedstraße aus- zu Sachbeschädigungen. Die Glasverkleidungen wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Weiterhin kam es noch zu Farbschmierereien an der Fassade. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern noch an. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

