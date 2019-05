Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kindergarten - Zwei Täter in Toilette festgenommen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 22.05.2019, rief eine Anwohnerin der Oelmühler Straße in Rummenohl die Polizei, als sie gegen 00:20 Uhr Klopfgeräusche aus einem benachbarten Kindergarten vernahm. Mehrere Streifenwagen waren schnell vor Ort. Das Gebäude wurde umstellt. Die Eingangstür des Kindergartens war lediglich angelehnt und Hebelmarken am Türschloss deutlich erkennbar. Beim Betreten der Räumlichkeiten stand schnell fest: Einbrecher waren am Werk. Mehrere Zimmer schienen durchwühlt und eine Geldkassette lag auf dem Boden. Die Polizisten bemerkten, dass eine Toilettentür offenbar von innen zugehalten wurde. Da auch nach mehrfacher Aufforderung niemand die Tür öffnete, trat sie ein Beamter auf. Hinter ihr kauerten zwei Männer (35, 38), die sich offenbar versteckten wollten. Die Beamten nahmen die polizeilich bekannten Einbrecher vorläufig fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell