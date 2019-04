Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Farbschmierereien in der Herberichstraße in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2019, 08.30 Uhr, wurden der Koblenzer Polizei Schmierereien an mehreren Häusern in der Herberichstraße gemeldet. Dort wurden mehrere Hauswände mit einem schwarzen Edding bemalt. Aufgrund der Art und der Höhe der Beschädigungen ist von kindlichen Tätern auszugehen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell