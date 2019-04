POL-PPKO: Fahrradfahrer trat gegen den Außenspiegel...

Polizeipräsidium Koblenz

Vergangenen Montag gegen 17:00 Uhr kam es hier in Koblenz zu einer absichtlichen Sachbeschädigung durch einen Radfahrer. Der Fahrer eines Transporters hielt kurz am rechten Fahrbahnrand "Am Wöllershof" an um seinem Beifahrer das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Hierbei wurde kurz der angrenzende Fahrradweg teilweise blockiert. Ein Radfahrer trat im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel des Transporters und fuhr einfach weiter. Der Spiegel wurde durch den Tritt beschädigt.

