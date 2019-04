Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Frau wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt...

Koblenz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße wurde gestern gegen 10:00 Uhr eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Rad auf der Koblenzer Straße aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Moselweis. Hierbei wurde sie von einem abbiegenden PKW erfasst und stürzte derart heftig, dass sie schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Polizei Koblenz nahm den Verkehrsunfall auf und stellte fest, dass der PKW-Fahrer die Vor-fahrt der Radfahrerin offensichtlich nicht beachtete.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell