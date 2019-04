Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Staubsaugerautomaten und Dampfstrahlautomat aufgebrochen...

Koblenz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf einem Tankstellengelände in der Carl-Spaeter-Straße hier in Koblenz zwei Staubsaugerautomaten und ein Dampfstahlautomat aufgebrochen. Das Kleingeld wurde entwendet. Zu dem oder den Täter liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Tatzeit müsste zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag 06:45 Uhr liegen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261-2911.

