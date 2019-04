Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Koblenz (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.04.19) aus einer Garage in der Arenberger Straße insgesamt vier hochwertige Fahrräder. Um sich Zutritt zu der Garage zu verschaffen, wurde das rückwärtige Garagenfenster eingeschlagen. Die Fahrräder sind aus hochwertigen Material und zum Teil in Handarbeit hergestellt. Der Schaden beläuft sich auf über 20 TEUR. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise auf entsprechende Kaufangebote der PI Koblenz 1 unter der Runfummer: 0261-103 2510 zu melden.

