POL-PPKO: Koblenz: Durchsuchungen in Koblenz-Lützel

Die Kriminalinspektion Koblenz vollstreckte am frühen Abend des 04.04.2019 im Rahmen einer gemeinsamen Einsatzmaßnahme von Polizei, Stadtverwaltung Koblenz und der Steuerfahndung des Finanzamtes Koblenz Durchsuchungsbeschlüsse in zwei Objekten in Koblenz-Lützel, die als Vereinsheime deutsch-türkischer Kulturvereine deklariert waren.

Hier besteht der Verdacht der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspiel durch das Aufstellen von nicht genehmigten Spielautomaten. Zeitgleich fanden mehrere Wohnungsdurchsuchungen statt.

Auch wurden mögliche ordnungsrechtliche Verstöße wie gewerbe- und gaststättenrechtliche Zuwiderhandlungen geprüft.

In der groß angelegten Aktion konnten durch die Polizei 18 Personen kontrolliert und 9 illegal aufgestellte Spielautomaten aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Steuerfahndung prüft die Ahndung steuerrechtlicher Vergehen.

