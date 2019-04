Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbrecher löste Alarm aus...

Koblenz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 23:00 Uhr zu einer Alarmauslösung in einem Supermarkt hier in Koblenz, Am Metternicher Bahnhof. Die Koblenzer Polizei überprüfte den Supermarkt und stellte fest, dass ein bislang unbekannter Täter mit einer Eisenstange versucht hatte in den Markt einzubrechen. Vermutlich wurde er durch das Auslösen der Alarmanlage dabei gestört und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zur Tat oder Täter geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 2911 in Verbindung setzten.

