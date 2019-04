Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wer kann Hinweise zum Verkehrsunfall auf dem Friedrich-Ebert-Ring geben?

Koblenz (ots)

Heute ereignete sich um 11:50 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Europabrücke hier in Koblenz ein Verkehrsunfall, wobei noch nicht geklärt werden konnte wer den Verkehrsunfall verursacht hat. Kurz vor der Kreuzung zur Löhrstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei silberfarbenen PKW´s. Die Polizei wurde zur Unfallaufnahme gerufen. Die beiden Fahrzeugführer waren sich über die Schuldfrage uneinig. Daher sucht die Polizei Koblenz nach Unfallzeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz unter der 0261-1030.

