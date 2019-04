Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Einbrecher verletzt sich

Koblenz (ots)

Offensichtlich verletzt hat sich ein bislang unbekannter Täter, der in der Nacht zum 01.04.2019 versuchte, in ein Haus in der Bismarckstraße in Koblenz einzubrechen. Am Morgen des 01.04.19 wurden an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses frische Hebelspuren und eine beschädigte Glasscheibe festgestellt. Da im Bereich der Eingangstür frische Blutspuren festgestellt wurden, wird davon ausgegangen, dass sich der Täter bei seinem Einbruchsversuch leicht verletzte und aus diesem Grund von seinem weiteren Vorhaben absah. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell