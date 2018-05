Osterode (ots) - BAD GRUND (JU) Eine 21 - jährige Motorradfahrerin aus dem Raum Osterode befuhr die Frankfurter Straße, aus Teichhütte kommend in Richtung Eisdorf. Nach Durchfahren der Ortsdurchfahrt nahm sie einen verkehrsbedingt haltenden Pkw zu spät wahr. Die Motorradfahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fiel zu Boden und rutschte über die Fahrbahn in den Gegenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Lkw die Frankfurter Straße in die entgegengesetzte Richtung und erfasste die Motorradfahrerin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber dem Universitätsklinikum Göttingen zugeführt. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

