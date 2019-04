Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: A-Klasse Benz in der Trierer Straße geknackt

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 02.04.2019, wurde ein silberner Mercedes in der Trierer Straße in Koblenz aufgebrochen. An dem Pkw, der vor dem Anwesen 278 am Fahrbahnrand geparkt war, wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde ein Macbook geklaut, welches unter Kleidungsstücken versteckt, auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

