Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Audi Q5 entwendet

Waldsee (ots)

Am 09.02.2019 in der Zeit von 00:30 Uhr- 05:30 Uhr wurde ein schwarzer Audi Q5 aus dem Baujahr 2012 in der Albert. Einstein-Allee entwendet. Das Fahrzeug war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Das bedeutet, dass das Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels zu entriegeln und durch das bloße Betätigen des Startknopfes zu starten ist. Vermutlich wurde das Signal durch die Täter durch technische Geräte verlängert und so konnte das Fahrzeug ohne den Fahrzeugschlüssel zu besitzen gestohlen werden. Es entstand ein Schaden von ca. 35.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell