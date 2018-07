POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Seckach: Party gerät außer Kontrolle

Eine Party wurde am Samstagmorgen, gegen 2 Uhr von der Polizei aufgelöst. Das Fest, welches an der Grillhütte Seckach in der Heinrich-Magnani-Straße stattfand, geriet offenbar durch mehrere Streitigkeiten außer Kontrolle. Hierbei soll auch seitens der Besucher Pfefferspray eingesetzt worden sein. Ein Mädchen wurde wegen Augenreizungen vorsorglich in eine Klinik verbracht. Bei der Party könnte es sich um eine bereits im Vorfeld bekannt gewordene und wegen Bedenken seitens der Stadt und der Polizei Adelsheim im Einvernehmen beteiligter Eltern abgesagte Facebook-Party gehandelt haben. Die Veranstaltung wurde daher aufgelöst. Der anwesende männliche Teil der Partygäste verhielt sich während der Einsatzmaßnahmen provokativ gegenüber der Polizei, zu Auseinandersetzungen kam es hierbei aber nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung wegen des Pfefferspray Einsatzes.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Ein geparkter Opel wurde in der Nacht zum Freitag im Bereich der Tarunstraße 130 in Mosbach beschädigt. Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte beim Ein- oder Ausparken mit seinem Wage die vordere rechte Stoßstange des Opels und hinterließ 1.500 Euro Sachschaden. Ohne den Unfall zu melden entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 /8090, zu melden. Heilbronn: Hinweis auf Fernsehsendung nach brutalem Überfall im Juni in Heilbronn

Vor fast einem Monat, in der Nacht von Freitag, den 8. Juni auf Samstag, den 9. Juni sorgte ein Überfall auf ein Ehepaar in der Rosengartstraße in Heilbronn für Aufsehen. Beide wurden im Schlaf in ihren eigenen vier Wänden von Einbrechern überrascht und durch die Anwendung von Gewalt zur Herausgabe von Wertsachen im Gesamtwert von rund 35.000 Euro genötigt. Seither versuchen Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn den unbekannten Männern auf die Spur zu kommen. Die Ermittlungsarbeit ist nun Thema eines Filmbeitrags, der am kommenden Montag, 9. Juli, um 20.15 Uhr in der Fernsehreihe "Kriminalreport Südwest" im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. In der Aufzeichnung wird nicht nur der Fall dargestellt, auch zwei Ermittler der Heilbronner Kripo kommen zu Wort und richten sich mit Fragestellungen erneut an die Bevölkerung. Das Hinweistelefon der Kriminalpolizei (07131 104-4444) ist aus diesem Anlass am Montag von 20.15 Uhr bis 23.00 Uhr besetzt.

Haßmersheim: Unbekannter nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeuge circa 1.000 Euro Schaden an einem im Haßmersheimer Tannenweg im Bereich der Einmündung zur Goethestraße geparkten Ford Focus hinterlassen. Der Pkw stand am Samstag in Zeit von 10 Uhr bis 12.30 Uhr dort geparkt. Das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, sucht Zeugen des Unfalls.

