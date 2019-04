Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbrecher hinterließen eine Tafel Schokolade...

Koblenz (ots)

Zwischen Sonntag und Montag wurde in ein Gartenhaus in Koblenz eingebrochen. Ein Fenster wurde eingeschlagen und im Inneren alles durchwühlt und auf den Kopf gestellt. Der Gartenhausbesitzer und die Polizei wunderten sich nicht schlecht als sie auf dem Tisch eine Tafel Schokolade fanden, die vermutlich von Einbrecher mitgebracht und zurückgelassen wurde. Bei der Überprüfung, was gestohlen wurde stellt man fest, dass es lediglich drei Falschen Bier waren. Hinweise auf den Täter gibt es derzeit nicht.

