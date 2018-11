POL-PDNR: Nauroth - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots) - Etwa 8.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 114 zwischen Nauroth und Rosenheim. Ein 18-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Rosenheim gefahren. Im Bereich einer Rechtkurve geriet der 18-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50-Jährigen. Anschließend schleuderte der Pkw des 18-Jährigen gegen einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Da zunächst ein Unfall mit Verletzten gemeldet wurde, war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Nach eigenem Bekunden wurde aber keiner der Beteiligten verletzt. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

