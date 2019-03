Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Autofahrer unter Drogen am Steuer erwischt

Werlte (ots)

Die Polizei hat am Freitagnachmittag auf der Hauptstraße einen 20-jährigen Autofahrer angehalten, der unter Drogeneinfluss am Steuer seines PKW saß. Bei der Kontrolle gab der Mann an, vor der Fahrt Marihuana konsumiert zu haben. Er war nicht in der Lage einen freiwilligen Drogentest durchzuführen. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus nach Sögel gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

