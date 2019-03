PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für Samstag, den 02.03.2019,

Hofheim (ots)

Hattersheimer Faschingsumzug

Samstag, 02.03.2019, 13.00 - 21.00 Uhr 65795 Hattersheim, Innenstadtbereich

Am Samstag, 02. März 2019, fand die alljährlich größte Veranstaltung der Stadt Hattersheim am Main, der Hattersheimer Fastnachtsumzug, statt. Bei kühlen Temperaturen und leichtem Sonnenschein setzte sich der Zug kurz nach 14:11 Uhr in Bewegung. Der Umzug bestand aus ca. 1000 Akteuren in 40 Gruppen.

Für den Zeitraum des Umzuges war die Innenstadt von Hattersheim für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zur Sicherheit der Zuschauer an der Zugstrecke wurden im Bereich Frankfurter Straße Gitter aufgebaut.

An der Zugstrecke befanden sich etwa 20.000 Zuschauer.

Der Umzug verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Vorkommnisse. Es wurden drei Anzeigen wegen Körperverletzung und eine Anzeige wegen sexueller Belästigung gefertigt. Mehrere stark alkoholisierte Personen erhielten Platzverweise für das Innenstadtgebiet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell